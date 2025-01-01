Глава СКР запросил доклад о жестоком избиении подростка в Пермском крае Несовершеннолетний госпитализирован с черепно-мозговой травмой Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

В центральный аппарат СК России направят доклад о расследовании инцидента с нападением на несовершеннолетнего в Пермском крае, сообщили в пресс-службе следкома.

В СМИ появилась информация о происшествии в Горнозаводске. Там пьяный мужчина ударил подростка по голове. Пострадавший получил черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу. По данному факту следователи СУ СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Председатель СК России Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.