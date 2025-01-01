Перед школой в Прикамье установили арт-объект «Пятёрка» Поделиться Твитнуть

фото администрации Кудымкарского округа

В Кудымкаре Пермского края перед школой №2 появился необычный арт-объект под названием «Пятёрка». Этот проект был реализован в честь 95-летия учебного заведения. Об этом сообщает администрация Кудымкарского муниципального округа.

На торжественном открытии арт-объекта присутствовали будущие выпускники, они первыми прикоснулись к символу школьных успехов. Учителя верят, что «Пятёрка» принесёт удачу выпускникам на экзаменах и контрольных работах, а также поможет им в учёбе. Для педагогов этот объект также символизирует надежду на послушных и успешных учеников.

Школа благодарит своих выпускников Артёма Кривощёкова (1999 год) и Елену Носкову (2013 год). Именно они стали авторами памятника «Пятёрка».

