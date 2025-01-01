В Перми пройдёт автопарад Дедов Морозов и Снегурочек в поддержку больного подростка Школьник готовится к сложной операции на позвоночнике Поделиться Твитнуть

Фонд «Дедморозим»

В воскресенье, 30 ноября, пермяков пригласили отметить начало зимы автопарадом Дедов Морозов и Снегурочек. Традицию проведения этого мероприятия поддерживает благотворительный фонд «Дедморозим».

Колонна, украшенная и возглавляемая кибертраком, проедет по центральным улицам города, чтобы подарить жителям праздничное настроение и выразить поддержку тяжелобольному мальчику перед предстоящей операцией.

15-летний Лёня Пастухов страдает от спинальной мышечной атрофии — генетического заболевания, которое приводит к постепенной утрате мышечной силы. Ему предстоит сложная операция на позвоночнике.

Организаторы мероприятия, вдохновленные увлечением Лёни дрифтингом на радиоуправляемых моделях, решили сделать ему сюрприз. Модельная машина, управляемая дистанционно, станет символом начала автопарада. Лёня также примет участие в колонне вместе со своими родителями, что станет ещё одним трогательным моментом этого события.

Автопробег состоится 30 ноября с 16:30 до 18:30. Его возглавит футуристический электромобиль-пикап, выполненный в стиле киберпанк. Любой желающий автомобилист может присоединиться к колонне бесплатно, однако для этого необходимо зарегистрироваться на сайте фонда «Дедморозим».

