Банк России расспросит пермяков о безопасности банковских услуг Опрос продлится до 28 ноября

Банк России приглашает жителей Пермского края принять участие в ежегодном онлайн-опросе об удовлетворенности населения и юридических лиц уровнем безопасности банковских услуг.

В рамках опроса каждый желающий сможет поделиться своим опытом и ответить на несколько ключевых вопросов. В частности, речь пойдёт о различных видах финансового мошенничества, с которыми люди сталкивались в жизни, а также о том, насколько безопасны онлайн-сервисы. Кроме того, участники смогут рассказать о своем опыте взаимодействия с мошенниками и оценить, насколько хорошо банки информируют их о правилах безопасного поведения в интернете и защищают от киберугроз.

Мнения граждан о вопросах кибербезопасности имеют важное значение для Центрального банка, сообщили в ЦБ. Каждый голос в опросе – это реальный вклад в повышение уровня защиты всех потребителей финансовых услуг. От этого зависит эффективность мероприятий по обеспечению информационной безопасности финансовых организаций. Специалисты Отделения Банка России по Пермскому краю подчеркивают, что каждый человек может напрямую повлиять на то, как банки защищают своих клиентов от мошенников.

Опрос проводится в анонимном режиме и займет всего несколько минут. Его можно пройти на официальном сайте Центрального банка по ссылке.

Опрос продлится до 28 ноября включительно. Приглашаем всех жителей Пермского края принять в нем участие и поделиться своим мнением.

