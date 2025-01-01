Пермский политех занял первое место в рейтинге популяризации науки Он опередил 618 вузов России Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Пермский национальный исследовательский политехнический университет подтвердил своё лидерство в области популяризации научных исследований. По итогам третьего квартала 2025 года университет занял первую строчку в общероссийском рейтинге цитируемости среди 619 высших учебных заведений страны.

Как сообщает пресс-служба ПНИПУ, это уже четвёртый раз, когда пермский вуз опережает ведущие столичные образовательные учреждения, включая Московский государственный университет им. Ломоносова, Высшую школу экономики и Московский физико-технический институт.

Методика рейтинга включает комплексную оценку активности вузов в продвижении научно-технологических достижений. При подсчёте учитываются упоминания университетов в научно-популярных изданиях, на их официальных сайтах и в социальных сетях.

Итоговое место каждого участника определяется на основе суммарного индекса, отражающего масштаб и устойчивость присутствия в информационной повестке. Лидерство Пермского политеха свидетельствует о системной работе вуза по популяризации научных достижений и эффективной коммуникации с публикой через профильные СМИ.

