В ходе специальной военной операции погиб Николай Кетов из Пермского края

Архив ИД «Компаньон»

Администрация Ординского округа Пермского края сообщила о гибели местного жителя Николая Кетова в ходе специальной военной операции. Похороны военнослужащего состоятся на его малой родине.

Николай Викторович Кетов погиб 2 января 2025 года.

Церемония прощания с Николаем Кетовым пройдёт 21 ноября с 11:00 в клубе с. Грызаны.

Администрация Ординского муниципального округа выражает соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о гибели на специальной военной операции Руслана Шавшукова из Пермского края. Прощание с ним состоялось 20 ноября в Перми, а затем в здании школы деревни Постаноги.

