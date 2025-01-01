Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермский Театр-Театр возвращаются Дмитрий Волкострелов и Владимир Раннев Их совместный спектакль выйдет в «Сцене-Молот» Поделиться Твитнуть

Дмитрий Волкострелов. Фото: monofest.ru

В Перми снова будут работать режиссёр Дмитрий Волкострелов и композитор Владимир Раннев. Вместе они поставят в «Сцене-Молот» спектакль «Кукурузная азбука» (16+) по пьесе Павла Пряжко.

Дмитрий Волкострелов выступит в постановке не только как режиссёр, но и как сценограф спектакля. Сооснователь независимой театральной компании «театр post» (Санкт-Петербург), с 2020 по 2022 год — художественный руководитель Центра им. Вс. Мейерхольда (Москва), который ставил спектакли в ТЮЗе им. Брянцева (Санкт-Петербург), «Приюте комедианта», на Новой сцене Александринского театра, в Театре на Таганке, Театре Наций, пермским зрителям известен по «Пермским богам» (16+) и «Коридору» (16+) на малой сцене Театра-Театра.

Владимир Раннев, написавший для спектакля музыку, — композитор и музыковед, преподаватель Санкт-Петербургской консерватории и Санкт-Петербургского государственного университета, член группы композиторов «Сопротивление материала», зрителям Театра-Театра известен как композитор и постановщик камерной оперы «Серёжа очень тупой» (16+), тоже в «Сцене-Молот».

В спектакле «Кукурузная азбука» заняты актрисы Дарья Копылова, Кристина Мударисова, Анна Огорельцева и Софья Сергеева.

Премьерные показы назначены на 21, 23 и 24 декабря.

Дмитрий Волкострелов выступит в Перми намного раньше: в программе фестиваля моноспектаклей «МоноФест» 30 ноября есть его авторский монолог «Русская смерть. Воспоминания о спектакле» (18+).

