В Перми выбрали лучших водителей автобуса и трамвая
Победителями стали Дмитрий Пикалов и Иван Батраков
В департаменте транспорта администрации Перми рассказали, что подведены итоги конкурса «ТОП-100 лучших водителей общественного транспорта».
Из 375 участников (283 водителя автобуса и 92 водителя трамвая) 85 водителей автобуса и 15 водителей трамвая стали победителями. Они получат по 100 тыс. руб.
Лучшим среди водителей автобусов стал Дмитрий Пикалов (ООО «Сити-Бас»), набравший 299,7 из 300 баллов. Победителем по управлению трамваем был выбран Иван Батраков с 296,42 балла.
Благодарности лучшим водителям вручил мэр Эдуард Соснин.
Как сообщают городские власти, в 2026 году конкурс пройдёт вновь.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.