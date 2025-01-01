В Перми выбрали лучших водителей автобуса и трамвая Победителями стали Дмитрий Пикалов и Иван Батраков Поделиться Твитнуть

Фото: Департамент транспорта Перми

В департаменте транспорта администрации Перми рассказали, что подведены итоги конкурса «ТОП-100 лучших водителей общественного транспорта».

Из 375 участников (283 водителя автобуса и 92 водителя трамвая) 85 водителей автобуса и 15 водителей трамвая стали победителями. Они получат по 100 тыс. руб.

Лучшим среди водителей автобусов стал Дмитрий Пикалов (ООО «Сити-Бас»), набравший 299,7 из 300 баллов. Победителем по управлению трамваем был выбран Иван Батраков с 296,42 балла.

Фото: Департамент транспорта Перми

Благодарности лучшим водителям вручил мэр Эдуард Соснин.

Как сообщают городские власти, в 2026 году конкурс пройдёт вновь.

