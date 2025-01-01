Жители Перми готовы потратить на новогодние подарки 13 тысяч рублей Большинство собирается дарить подарочные сертификаты и игрушки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным опроса «Авито», делать новогодние подарки в этом году на новогодние праздники планируют восемь из 10 жителей Перми. При этом потратить они готовы в среднем 13 тыс. руб.

Наиболее активная подготовка к праздникам начинается в декабре (55%), ещё 27% приходится на середину месяца, 16% — на первыее числа декабря. В ноябре подарки покупают 34% опрошенных, в течение всего года — 11%.

Онлайн заказывают подарки 89% жителей Перми, из них 47% делают это почти всегда. Онлайн-платформами пользуются в основном люди до 35 лет (49%).

Как сообщает пресс-служба сервиса, по 37% респондентов планируют дарить на Новый год подарочные сертификаты и игрушки. Ещё 33% — сладости.

«Женщины чаще выбирают в качестве подарка элементы декора и украшения дома (30% против 16% мужчин), а также одежду и аксессуары (28% против 21%). Мужчины чаще покупают электронику и технику (33% против 14% женщин) или просто дарят деньги (25% против 19%). Также примечательно, что среди молодежи 18-24 лет пользуются популярностью подарки своими руками (22% против 9% в среднем)», — рассказали в «Авито».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.