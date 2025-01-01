Изменить страховщика пенсионных накоплений в Пермском крае можно до 1 декабря 2025 года Заявление будет рассмотрено до 31 марта 2026 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

До 1 декабря текущего года жители Прикамья, у которых средства пенсионных накоплений формируются в системе обязательного пенсионного страхования, могут выбрать организацию-страховщика для инвестирования своих средств на финансовом рынке. В пресс-службе Отделения СФР по Пермскому краю напоминают, что это может быть Социальный фонд России (СФР) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ).

Заявления принимаются в клиентской службе Отделения СФР по Пермскому краю, на портале Госуслуг, и в МФЦ. Кроме того, при переводе средств в НПФ необходимо заключить договор об обязательном пенсионном страховании с выбранным НПФ.

В Отделении сообщают также, что досрочный переход от одного страховщика к другому и переход предусмотрены раз в пять лет — это разные виды заявлений.

«Если текущий страховщик получил убытки, то в некоторых случаях при досрочном переходе средства пенсионных накоплений передаются новому страховщику без компенсации убытков. Также при досрочном переходе может быть утеряна часть инвестиционного дохода. При этом если страховщиком гражданина является СФР, смену управляющей компании или инвестиционного портфеля УК можно производить ежегодно без потери инвестиционного дохода», — объяснили в Отделении.

Заявление о досрочном переходе будет рассмотрено до 1 марта года, следующего за годом подачи заявления, перевод средств — до 31 марта того же года. При этом средства будут переданы без инвестиционного дохода или гарантийного восполнения инвестиционного убытка.

Заявление о переходе рассматривается до 1 марта года, следующего за годом, в котором истекает пятилетний срок с года подачи заявления. А сам перевод средств выбранному страховщику осуществляется до 31 марта года рассмотрения заявления.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.