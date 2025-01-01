Паспорт готовности к отопительному сезону получила 41 территория Прикамья Два муниципалитета не подлежат проверке Ростехнадзора Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае по результатам проверки готовности к осенне-зимнему периоду 2025/26, проведенной Западно-Уральским управлением Ростехнадзора, паспорт готовности выдан 41 муниципалитету.

Как поясняют в пресс-службе краевого правительства, два округа — Косинский и Кочёвский — не подлежат проверке Ростехнадзора из-за отсутствия централизованного теплоснабжения.

В целом в регионе к отопительному сезону было подготовлено свыше 16 тыс. многоквартирных домов и около 4 тыс. объектов социальной инфраструктуры. Все они были подключены в течение трёх недель с начала запуска отопления, которое начинает поступать в дома, когда среднесуточная температура воздуха не превышает +8 градусов.

По данным краевого министерства ЖКХ и благоустройства, на обеспечение подготовки систем теплоснабжения в этом году были выделены дополнительные средства для Александровского, Еловского, Горнозаводского, Краснокамского, Куединского, Ординского, Уинского, Частинского и Чердынского округов.

