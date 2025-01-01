В Прикамье спрос на подработку в фитнес-клубах вырос на 119% Предлагаемое вознаграждение составляет 61 тысячу рублей в месяц Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным сервиса «Авито Подработка», в сентябре-октябре 2025 года в Пермском крае более, чем в два раза (на 119%) увеличился спрос на подработку в таких сферах бизнеса, как фитнес-клубы, салоны красоты и спа. При этом размер среднего предлагаемого вознаграждения за частичную занятость составил 61 тыс. руб. в месяц.

В сфере общественного питания количество предложений о подработке выросло на 71% при средней зарплате в 44 тыс. руб. в месяц.

В сфере розничной и оптовой торговли количество предложений увеличилось на 52%, а среднее предлагаемое вознаграждение составило 47 025 руб./мес.

По словам директора сервиса «Авито Подработка» Сергея Яськина, в целом по России интерес к гибкой занятости увеличивается и со стороны бизнеса, усиливающего команды для закрытия срочных задач, и со стороны самих исполнителей.

«Так, с начала года число откликов исполнителей на предложения о подработке увеличилось на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом частичная занятость позволяет исполнителям получать дополнительный доход и подрабатывать по удобному графику, а бизнесу — оперативно закрывать массовые задачи в периоды пикового спроса», — пояснил Сергей Яськин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.