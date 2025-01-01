В пермской горбольнице №4 завершён капитальный ремонт отделения реанимации При отделке использовалась технология «чистых помещений» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Городской клинической больнице №4 в Перми завершился капитальный ремонт отделения реанимации и интенсивной терапии. Работы шли на третьем этаже здания.

В Управлении капитального строительства Прикамья сообщили, что подрядчик заменил электрику и системы кондиционирования, отопления, водоснабжения, медицинского газоснабжения, а также сантехнику, двери и окна.

В пресс-службе краевого правительства пояснили, что при отделке использовалась технология «чистых помещений» с применением материалов с максимально гладкой поверхностью. Также для снижения рисков микробного загрязнения технология предусматривает минимизацию монтажных стыков и зазоров и модернизацию приточно-вытяжной вентиляции. В отделении за счёт средств бюджета Пермского края полностью была обновлена мебель.

По данным министерства строительства Пермского края, на данный момент капитальные ремонты проводятся в больницах и поликлиниках в Перми, Соликамске, Верещагино, Гремячинске, Оханске, Карагае и других населённых пунктах региона.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.