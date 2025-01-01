МЧС предупреждает жителей Прикамья о риске ДТП из-за опасных явлений на дорогах Неблагоприятные метеорологические явления ожидаются 21 ноября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье 21 ноября прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления. В связи с этим краевое МЧС предупреждает жителей о риске увеличения ДТП и заторов на дорогах и рекомендует быть внимательными и осторожными.

По данным Пермского ЦГМС, в пятницу, 21 ноября, в отдельных районах Пермского края ожидается изморозь, на дорогах — гололедица. День отметится отсутствием существенных осадков, на севере останется умеренный ветер. Температура воздуха ночью будет -9...-4°, в Перми -6...-4°, днём -4...+1°, в Перми до -1°. При этом показатели по-прежнему будут выше климатической нормы на 3-5°.

В МЧС Прикамья напоминают водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений и осуществлять движение с учётом дорожного покрытия, а пешеходам — соблюдать осторожность при передвижении и переходе проезжей части. При авариях на сетях электроснабжения нужно обесточить все электроприборы и соблюдать требования пожарной безопасности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.