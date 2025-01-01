Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В новом здании Пермской художественной галереи впервые будет представлена экспозиция нумизматики Для «денежной» коллекции создан специальный кабинет Поделиться Твитнуть

Как рассказали «Новому компаньону» в Пермской художественной галерее, в новом здании галереи на Заводе Шпагина оборудовано отдельное помещение для «денежной» коллекции музея — «Кабинет нумизматики». Впервые собрание монет, медалей и наградных знаков, созданных в разных странах и в разные исторические периоды, будет представлено как полноценная экспозиция.

Коллекция нумизматики в собрании Пермской художественной галереи — самая большая по количеству экспонатов, но при этом наименее известная зрителям. Она никогда не демонстрировалась комплексно, ранее показывались только единичные экспонаты в рамках некоторых выставок.

Коллекция нумизматики насчитывает более 17 тыс. экспонатов. Это монеты, медали, государственные награды (ордена и наградные медали), нагрудные знаки, значки и разнообразные жетоны. Собрание охватывает период от древнегреческих монет VI века до н.э. до российских монет 2025 года.

Коллекция начала формироваться, как и большинство коллекций галереи, в 1920-е годы. Сначала это были случайные поступления или дары, позднее — крупные приобретения. Например, в 1932 году галерея приобрела часть коллекции ректора Пермского университета, профессора Виктора Карловича Шмидта. Наиболее интересными и ценными в ней оказались западноевропейские медали XVIII-XX вв.

Бо́льшая часть коллекции появилась необычным способом: в 1939 году из административно-хозяйственного отдела управления НКВД Пермской области в галерею передали более 15 тыс. произведений нумизматики — от античных монет до советских значков, вероятнее всего, реквизированных в первые послереволюционные десятилетия.

В 1972 году в составе наследия известного российского скульптора Александра Терентьевича Матвеева, в котором была и нумизматическая часть, в галерею поступило 740 российских и зарубежных монет и медалей. Наиболее ценные экспонаты коллекции Матвеева — античные монеты.

В последние десятилетия коллекцию пополняли, в основном, разовые приобретения из частных собраний Перми и Москвы. Самые недавние поступления — монеты из серии «Города трудовой доблести».

«Кабинет нумизматики», который впервые создаётся в галерее, оснащён специальными витринами, а также шкафами с выдвижными ящиками и локальным освещением, в которых будет размещена значительная часть экспонатов собрания. Среди них — афинские драхмы и тетрадрахмы V-IV вв. до н.э., чеканка эпохи эллинизма IV-III вв. до н.э., монеты Древнего Рима I-IV вв. н.э., денежные знаки Парфянского царства, Византии и средневековой Европы, работы медальеров Франции, Германии и Австрии XIX-XX вв., русские монеты и медали XV-XX вв., памятные медали СССР и современной России и многое другое.

Это будет первая в истории галереи полноценная экспозиция коллекции нумизматики, которая дает представление о монетном деле и медальерном искусстве от античности до наших дней.

