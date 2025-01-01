Экспорт древесины из Прикамья в страны Азии за год вырос на 40% С начала года в эти регионы вывезено 566 тысяч «кубов» леса Поделиться Твитнуть

С начала года экспорт лесоматериалов из Прикамья в азиатские регионы вырос в 1,4 раза (на 40%). Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Так, с 1 января по 20 ноября 2025 года из Пермского края было вывезено 566,43 тыс. куб. м леса в Китай, Вьетнам, Монголию, Филиппины, Малайзию, Республику Корею, Таиланд, Сингапур, Индию, Шри-Ланку. В прошлом году показатель равнялся 405,19 тыс. куб. м.

В Управлении также сообщили, что 18 ноября произведён карантинный фитосанитарный контроль 400 «кубов» древесины на экспорт во Вьетнам и Китай. Продукция исследовалась в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР», экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов и соответствие нормам. На древесину оформлено восемь фитосанитарных сертификатов.

