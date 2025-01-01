В новостройках Перми распродано 35% жилья Это на 2% выше нормы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики «Объектив.рф» проанализировали средние показатели октября 2025 года по распроданности первичного жилья в крупных городах страны.

В среднем по стране показатель распроданности строящихся проектов составил 33%, когда как значение готовности объектов оказалось в пределах 49%.

В строящихся проектах Перми показатель проданного жилья составляет 35%, что на 2% опережает норму (33%). Динамика ставит краевую столицу в число лидеров в ПФО. Так, процент распроданности первичного жилья Ижевска равен 31% (на 3% меньше нормы в 34%). В Кирове показатель соответствует норме (36%).

Распроданность оказалась в норме или выше также в Екатеринбурге — 32% (норма 33%), Астрахани — 36% (норма 35%), Ростове-на-Дону — 30% (норма 26%).

Показатель проданного жилья оказался ниже нормы при нынешней готовности объектов в Челябинске (26%, на 9% меньше нормы), Тюмени (40%, на 5% ниже), а также Новосибирске (32%) и Владивостоке, где распроданность на 6% ниже нормы и составила 32% и 34% соответственно.

