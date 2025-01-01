Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В ближайшие месяцы в Пермском крае появится восемь новых медицинских учреждений Пермский край дополнительно получит из федерального бюджета более 600 млн руб. на оснащение больниц Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании правительства Пермского края 20 ноября глава краевого минздрава Анастасия Крутень подробно рассказала о развитии медицинской инфраструктуры в нынешнем году и о планах на 2026 год.

Как напомнила глава ведомства, в течение 2023-2024 годов были введены в эксплуатацию 14 медицинских объектов на сумму более 14 млрд руб.

В нынешнем году и в первом квартале следующего года будут введены в эксплуатацию еще восемь новых объектов:

— детская поликлиника в Мотовилихинском районе на 350 посещений в смену,

— лечебный корпус с поликлиникой в селе Юрла на 42 койки и 130 посещений в смену,

— поликлиника в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района на 200 посещений в смену,

— поликлиника в Кондратово на 100 посещений в смену,

— поликлиника в Осе на 100 посещений в смену,

— детская поликлиника в северной части Соликамска на 200 посещений в смену,

— поликлиника в м/р Молодёжный Орджоникидзевского района на 200 посещений в смену,

— поликлиника во Фролах на 200 посещений в смену.

Большое внимание уделяется благоустройству больничных территорий: в течение 2023-2024 годов было благоустроено 30 объектов на сумму 660 млн руб.; в текущем году уже проведены работы на 12 объектах в Чайковском, Оханске, Соликамске, Березниках и Перми. На эти цели направлено 685 млн руб. На территории учреждений меняется асфальтовое покрытие, оборудуются пешеходные дорожки, проезды и парковки, высаживаются газоны, декоративные кустарники, создаются уютные и удобные места для прогулок и отдыха пациентов.

Благодаря новой технологии — установке модульных конструкций достаточно быстро возводятся фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории в сельской местности. В Пермском крае реализована практика использования модульных конструкций для таких подразделений, как подстанции скорой помощи, поликлиники, отделения переливания крови и женские консультации. В 2023-2024 годах было установлено 65 таких объектов. В 2025 году в крае уже установлены 22 модульные конструкции — 11 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий и 11 подразделений, в состав которых входят скорые медицинские помощи, поликлиники, отделения переливания крови, женские консультации, — на общую сумму 271 млн руб.

Новые модульные конструкции устанавливаются взамен старых ветхих зданий, соответствуют современным требованиям и оснащаются новым медицинским оборудованием.

С 2023 года в регионе применяется комплексный подход к капитальным ремонтам: с заменой и восстановлением строительных конструкций, инженерных сетей и коммуникаций. Показательным является значительное увеличение объема финансирования на проведение капитальных ремонтов медицинских организаций: так, в текущем году реализуется 60 ремонтов на общую сумму более 3 млрд руб.

Обновляются фасады, приводятся в порядок входные группы с обязательной установкой пандусов для маломобильных граждан. После ремонта подразделения оснащаются новой мебелью, включая кабинеты приемов и зоны ожидания. Для отремонтированных стационаров приобретаются функциональные кровати и инструментальные столы. Всего за три последних года для отремонтированных зданий и помещений приобретена мебель на сумму 460 млн руб.

Неотъемлемой частью развития инфраструктуры отрасли является модернизация парка медицинского оборудования. За последние три года было приобретено более 16 тыс. единиц оборудования на сумму почти 4,5 млрд руб. Это компьютерные и магнитно-резонансные томографы, рентгеновские аппараты, маммографы и флюорографы. В женские консультации поставляется более 1 тыс. единиц оборудования на сумму 194 млн руб., в перинатальные центры — 400 единиц оборудования на сумму 374 млн руб.

Анастасия Крутень попросила правительство утвердить изменения в бюджет Пермского края в связи с выделением из федерального бюджета на оснащение детских поликлиник 54 млн руб., на оснащение региональных детских больниц 515 млн руб. и на оснащение подразделений региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов, 69 млн руб.

