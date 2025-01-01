Агропредприятия Прикамья присоединяются к проекту по повышению производительности труда С 2025 года в нём принимает участие СПК «Колхоз им. Чапаева» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства агропромышленного комплекса Пермского края

В Пермском крае идёт реализация федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» на предприятиях агропромышленного комплекса. В 2025 году при поддержке Регионального центра компетенций в проект вступило предприятие с полным циклом производства и переработки сельскохозяйственной продукции СПК «Колхоз им. Чапаева».

В министерстве агропромышленного комплекса Прикамья пояснили, что целью участия является увеличение производительности без больших финансовых вложений и создания новых рабочих мест.

По словам руководителя СПК «Колхоз им. Чапаева» Ольги Поповой, соглашение об участии в федеральном проекте было подписано в июле на форуме «Агрофест».

«Проект открывает новые горизонты и возможности для роста, позволяя нам оптимизировать процессы и повысить эффективность работы. Наши специалисты еженедельно занимаются с куратором по проекту, где детально разбираются со всеми технологическими процессами на одной из молочно-племенных ферм хозяйства. Глубокое погружение в каждый этап, от кормления до доения, позволяет выявить узкие места и разработать стратегии для их устранения», — объясняет Ольга Попова.

Результаты оптимизации процессов на предприятии уже есть — это сокращение издержек, повышение надоев, улучшение качества продукции.

В 2026 году к проекту «Производительность труда» присоединится ООО «Агрофирма «Победа».

«Это важный шаг, который обеспечит устойчивый рост экономики региона, повысит её конкурентоспособность и создаст новые возможности для развития бизнеса. Это инвестиции в будущее, которые принесут ощутимые результаты уже в ближайшие годы», — подчеркивает руководитель Регионального центра компетенций Пермского края Елена Зверева.

Добавим, что в рамках Пермского инженерно-промышленного форума, который пройдёт 4 и 5 декабря на площадке КВЦ «Пермь Экспо», состоится круглый стол, посвящённый презентации лучших практик повышения производительности труда в агропромышленном комплексе.

