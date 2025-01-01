В Перми введут ограничения на передвижение по Красавинскому мосту На объекте будут проводиться ремонтные работы Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минстранса

В четверг, 20 ноября, с 20:00 до 6:00 21 ноября будет частично перекрыто движение по одной из полос при подъезде к Красавинскому мосту. Причина — проведение ремонтных мероприятий, направленных на ликвидацию повреждений дорожного покрытия. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минтранса.

По данным представителей ФКУ УПРДОР «Прикамье», специалисты ежедневно наблюдают за состоянием проезжей части моста для оперативного выявления и устранения любых дефектов.

В случае возникновения жалоб или вопросов, касающихся состояния дорожного полотна, можно связаться с диспетчерской службой ФКУ УПРДОР «Прикамье» по телефонам: 8 (342) 244-90-81 и +7-932-331-79-94.

Администрация приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует заранее продумать альтернативные маршруты.

