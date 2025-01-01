Двух пермяков осудили за кражи отечественных авто Злоумышленников задержали, когда они попали в аварию на украденной машине Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Индустриального районного суда Перми

Индустриальный районный суд Перми вынес приговор двум пермякам, которых признали виновными в ряде краж автомобилей марки ВАЗ. Автогонщиков задержали после того, как они попали в аварию на угнанной машине.

Как установило следствие, обвиняемые по ночам тайно проникали в автомобили, оставленные на улицах района, заводили двигатели и уезжали. Две машины преступникам удалось продать, получив за них 20 и 15 тыс. руб. соответственно.

На момент совершения преступлений одному из похитителей было 17 лет, и его 20-летний сообщник об этом знал. В связи с этим старшего участника также обвинили в вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность. Суд признал подсудимых виновными в краже и неправомерным завладением автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения группой лиц.

При вынесении решения суд принял во внимание возраст подсудимых. Несовершеннолетний получил условный срок в виде одного года и шести месяцев с испытательным сроком в два года. Его совершеннолетний соучастник, осужденный также за вовлечение несовершеннолетнего, получил пять с половиной лет лишения свободы. С учётом ранее назначенного условного наказания, окончательный срок для него составил 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Решение суда пока не вступило в законную силу.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.