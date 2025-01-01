Предприятия Группы «Уралхим» вошли в топ-10 ESG-ренкинга российских химических компаний Поделиться Твитнуть

ПАО «Уралкалий», АО «ОХК «Уралхим» и АО «Тольяттиазот» — ключевые производственные активы Группы «Уралхим», вошли в топ-10 лучших компаний в ESG-ренкинге российских химических предприятий, составленном рейтинговым агентством RAEX, заняв вторую, третью и восьмую позиции соответственно.

Исследование RAEX, охватившее крупнейших участников химической отрасли, оценивало соответствие стратегических документов компаний принципам устойчивого развития, риск-менеджмент и потребление ресурсов, в том числе управление водными ресурсами. Результаты исследования подчеркнули приверженность Группы принципам устойчивого развития и лидерство по управлению ESG-рисками в химической отрасли.

Высокие оценки за взаимодействие с местными сообществами получил «Уралхим», выделяющий существенные средства на благотворительность. Инфраструктурные проекты Компании реализуются с учётом потребности регионов присутствия, что обеспечивает эффективность социальных инвестиций.

«Уралкалий» стал одним из лидеров по показателю «деловая этика», благодаря активной реализации антикоррупционной политики, включающей организацию горячих линий по вопросам этики и противодействию коррупции. Также организаторами ренкинга было отмечено, что Компания реализует целый ряд лучших практик в части управления водными ресурсами.

Елена Эскина, директор по устойчивому развитию АО «ОХК «Уралхим»:

— Включение сразу трех компаний Группы «Уралхим» в ТОП-10 ведущего ESG-ренкинга — признание нашей последовательной работы по внедрению принципов устойчивого развития во все сферы деятельности. Мы видим, что наша стратегия, ориентированная на снижение воздействия на окружающую среду, поддержку местных сообществ и обеспечение прозрачности, приносит ощутимые результаты.

