В Перми будут судить начальницу отдела приставов

По версии силовиков, она передавала персональные данные по исполнительным производствам

Следователи Ленинского района Перми предъявили обвинение врио начальника отдела судебных приставов Свердловского района Надежде Шабутиной. Сотруднице вменяют несанкционированный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

По данным следствия, обвиняемая, находясь на рабочем месте, получила доступ к внутренней базе данных, откуда скопировала сведения об исполнительных производствах, включая персональные данные должников и взыскателей. Затем она передала эти данные через онлайн-мессенджер посторонним лицам. 

Нарушение выявили сотрудники УФСБ по Пермскому краю.

В офисе обвиняемой уже прошли обыски, в ходе которых силовики изъяли документы, электронные устройства и другие предметы, представляющие интерес для следствия. Обвиняемая признала свою вину. На время следственных мероприятий ей назначен домашний арест.

Сейчас идёт расследование обстоятельств дела, устанавливается возможная причастность обвиняемой к другим незаконным действиям.

