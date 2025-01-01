Медики рассказали о самочувствии раненых в ДТП на трассе Пермь—Березники Трое взрослых находятся в тяжёлом состоянии Поделиться Твитнуть

Утром 20 ноября в Краевой больнице им. Вагнера сообщили о состоянии пациентов, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 19 ноября около 6:20 на трассе между Пермью и Березниками. Об этом пишет «Березниковский рабочий».

В результате аварии пострадали пять человек, двое из которых — несовершеннолетние. Бригада скорой помощи оперативно доставила всех пострадавших в медицинское учреждение. Всем пациентам была оказана необходимая медицинская помощь.

На утро 20 ноября трое взрослых находятся в отделении реанимации, их состояние оценивается как стабильное, но тяжёлое. Несовершеннолетние пациенты в удовлетворительном состоянии, они проходят лечение в детском хирургическом отделении.

Ранее «Новый компаньон» писал, что авария произошла на выезде из Березников и привела к образованию большой пробки в направлении Перми.

