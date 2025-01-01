Жителя Прикамья обвинили в склонении ребёнка к употреблению наркотиков Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Октябрьский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю предъявил обвинение жителю Уинского муниципального округа в склонении несовершеннолетней к употреблению наркотиков (ч. 3 ст. 230 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

По данным следствия, 26 октября 2025 года в с. Уинское 27-летний мужчина уговорами и предложениями заставил свою несовершеннолетнюю знакомую принять синтетический наркотик. На следующий день мать девушки заметила её плохое самочувствие и обратилась за медицинской помощью и в полицию. Обвиняемого задержали, суд отправил его под стражу по ходатайству следователя. Назначены и проводятся необходимые экспертизы. Расследование продолжается.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.





