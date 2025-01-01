Дизайнер Роман Егоров показал, как бы выглядела Пермь в стиле LEGO Ранее Роман присоединился к тренду на создание вязаных городов Поделиться Твитнуть

фото: Роман Егоров

В интернете набирает популярность тренд, связанный с созданием городов в различных стилях с помощью нейросетей. Дизайнер из Березников, Роман Егоров, решил воплотить в жизнь свою версию Перми в стиле LEGO. Об этом пишет «Пятница» со ссылкой на пресс-службу официального туристического портала региона.

«Роман использовал культовый сериал «Реальные пацаны» и его главную музыкальную тему, добавив немного ностальгии по детским играм, и создал уникальное произведение», — сообщили в ведомстве.

В его LEGO-версии Перми можно увидеть мишку рядом с гостиницей «Урал», памятник «Пермяк — солёные уши», центральную набережную с известной локацией «Счастье не за горами». Также на видео попали Театр-Театр, эспланада и ж/д вокзал.

Ранее Роман присоединился также к тренду на создание вязаных городов и представил свои интерпретации Перми и Березников в этом стиле.

