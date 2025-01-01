Приставы закрыли нелегальный ломбард в пермской многоэтажке Он находился в Мотовилихинском районе Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Судебные приставы в Перми закрыли офис нелегального ломбарда в многоквартирном доме Мотовилихинского района Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ломбард выдавал микрозаймы и это не скрывал: над входом висела соответствующая вывеска, а внутри помещения — информация об условиях займа, о залоге и процентной ставке. Кредиты выдавались под залог бытовой техники, инструментов, гаджетов и изделий из драгоценных камней. Юрлицо не имело на это право, так как не включено в госреестр ломбардов от Банка России.

В организации провели проверку и взяли показания клиентки. В качестве залога она отдала принтер, оценённый в 500 руб. Женщине выдали залоговый билет с процентной ставкой, суммой выкупа, сроком предоставления и датой возврата займа. Там указано, что заёмщица должна вернуть ломбарду 1250 руб. через 30 дней.

Факт незаконной деятельности подтвердился. Ломбард привлечён к административной ответственности и оштрафован. Вскоре в суд поступило обращение для закрытия организации.

Исполнительный документ с требованием запретить ООО вести ломбардную деятельность (выдавать займы на возвратной и безвозмездной основе не более чем на один год под залог имущества) поступил в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Директора ломбарда уведомили о возбуждении исполнительного производства. Он серьёзно отреагировал на предупреждение и прекратил незаконную деятельность. Производство исполнено.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.