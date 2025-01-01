Пенсионерка получила в Пермском крае компенсацию после падения в автобусе Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Жительница Березников (Пермский край) получила 300 тыс. руб. компенсации морального вреда от компании-перевозчика. Пожилая женщина пострадала, когда упала в автобусе и получила перелом тазобедренного сустава.

Пенсионерка направлялась в больницу, когда при выходе из автобуса упала. В результате падения она получила закрытый перелом тазобедренного сустава, что потребовало эндопротезирования. Долгое время она не могла самостоятельно передвигаться и обслуживать себя, поэтому ей помогали знакомые.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что водитель автобуса не нарушал правила дорожного движения и не был виновен в произошедшем. Тем не менее, суд обязал компанию-перевозчика выплатить компенсацию в размере 300 тыс. руб., так как она является владельцем источника повышенной опасности.

Исполнительный документ был передан в отдел судебных приставов по городу Березники и Усольскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Руководство компании-должника было уведомлено о возбуждении исполнительного производства, и ему напомнили о возможных мерах принудительного характера в случае неисполнения решения суда.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, судебному приставу удалось добиться погашения долга перед пенсионеркой благодаря аресту банковских счетов перевозчика.

