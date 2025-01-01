Пермская прокуратура отсудила участок в береговой полосе Камы Доступ граждан к общественному месту вблизи водоёма восстановят Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура добилась признания недействительным права частной собственности на земельный участок, расположенный в береговой полосе Воткинского водохранилища на реке Кама рядом с городским пляжем.

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции согласился с позицией природоохранной прокуратуры и оставил в силе решение Ленинского районного суда Перми и апелляционное определение Пермского краевого суда, отклонив жалобу ответчика. В результате рассмотрения дела суд признал, что часть земельного участка по ул. 2-я Камская в Ленинском районе Перми находится в береговой полосе реки Кама, что исключает возможность его частной собственности.

Суд обязал владельца участка демонтировать бетонное подпорное сооружение, которое ограничивает доступ граждан к общественным местам вблизи водоема. Исполнение судебного решения находится под контролем природоохранной прокуратуры.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.