В Прикамье за смерть пешехода осудят опьяневшего от корвалола водителя автобуса

Архив ИД «Компаньон»

Следственный отдел ОМВД России «Краснокамский» завершил расследование уголовного дела в отношении 62-летнего водителя городского автобуса. Ему предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека в состоянии опьянения.

В конце февраля 2025 года обвиняемый, управляя автобусом, ехал по ул. Коммунистическая в Краснокамске. Приближаясь к пешеходному переходу у дома № 15, водитель не уступил дорогу 61-летнему пешеходу, который переходил дорогу. В результате столкновения пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель автобуса был в состоянии опьянения, вызванного употреблением фенобарбитала — действующего вещества препарата «Корвалол». Он принимал лекарство в лечебных целях. Собранные доказательства подтверждают вину водителя, и материалы дела переданы в суд для рассмотрения.

