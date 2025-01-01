Учёные Пермского университета вернулись из экспедиции в Гималаи Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Учёные ПГНИУ провели научно-спортивную экспедицию в Гималаи. Профессор Андрей Королёв и команда «Полюс недоступности» исследовали глубоководные провалы, обнаруженные ранее в Непале и Тибете. На космоснимках видны провалы до 5000 м глубиной при диаметре 200—300 м. Они находятся в районе Аннапурны и Тибета, некоторые на высоте около 7000 м. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Спортивная часть включала восхождение на Химлунг-Химал (7126 м) и акклиматизационные походы выше 5000 м. Команда достигла штурмового лагеря на высоте 6335 м, но из-за пурги и сильного ветра спустилась вниз. На следующий день погода не улучшилась, и начался спуск. За ночь выпало до полуметра снега, но ветер сдувал его, предотвращая лавины.

Все участники благополучно спустились, но из-за непогоды экспедиция завершилась. Пермская команда вернулась домой. Андрей Королёв, мастер спорта по туризму, совершил более 140 походов, включая экспедиции в Антарктиду, Африку и Южную Америку.

Экспедиция была организована при поддержке выпускника ПГНИУ Армана Карапетяна.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.