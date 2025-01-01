На севере Прикамья из-за сильного ветра без электричества остались жилые дома На ЛЭП рухнули деревья Поделиться Твитнуть

Вечером 19 ноября а результате неблагоприятных погодных условий, сопровождавшихся сильными порывами ветра, достигавшими 20 м/с и более, произошло обрушение деревьев и повреждение линий электропередачи на участке дороги длиной 18 км от Чердыни до с. Вильгорт в Пермском крае. Также были повалены деревья в с. Бондюг, что привело к отключению электроэнергии на улицах Красноармейской, Набережной и Советской. Об этом сообщила глава Чердынского муниципального округа Анна Батагова.

Для ликвидации последствий аварии на место происшествия выехала бригада аварийно-восстановительных работ от Березниковских электросетей.

В 21:15 электроснабжение было восстановлено в с. Камгорт. Однако неблагоприятные погодные условия сохранялись, и в Камгорте произошло повторное отключение, которое было устранено в 23:22. Также Батагова сообщила, что электроснабжение в Вильгорте, Бондюге и Искоре восстановлено. А в Ныробе восстановительные работы продолжаются.

В случае возникновения аварийных ситуаций жителей попросили сообщать по номеру 112.

