Девелопер из Перми приобрёл участок на территории бывшего лакокрасочного завода Здесь возможно строительство жилых зданий или коммерческих объектов Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Пермской городской думы

Компания, специализирующаяся на комплексном развитии территорий в Индустриальном районе Перми, приобрела ещё один участок в районе бывшего лакокрасочного завода. Объектом покупки стали участок и производственные цеха, расположенные по ул. Танкистов, 11. В настоящее время концепция использования этой территории не определена: здесь возможно строительство жилых зданий или коммерческих объектов, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В 2023 году ООО «Ореол», входящее в структуру «Орсо групп», обратилось к властям с предложением о реновации территории бывшего лакокрасочного завода. На тот момент строительство жилья в этом районе было затруднительным, поскольку большая часть площадей находилась в зоне оптовой торговли и открытых рынков (Ц-5), и только небольшая часть территории относилась к зоне обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2).

ООО «Орсо Сити» было зарегистрировано в прошлом году в Перми по ул. Ленина, 9. Учредители на паритетных началах — Николай Смирнов и депутат Пермской гордумы Михаил Бесфамильный. Последний отмечал, что компания создана для застройки новых участков.

12 ноября в составе учредителей ООО «Орсо Сити» произошли изменения. Согласно «СПАРК-Интерфакс», доли Николая Смирнова и Михаила Бесфамильного сократились до 25%, а 50% компании получил Олег Мальцев. Он также является владельцем ООО «Спецтехстрой» и ООО «Кама-Сервис».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.