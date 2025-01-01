Жители Прикамья сдали в банки 3 тонны монет Общая сумма составила почти 3 млн рублей Поделиться Твитнуть

В рамках акции «Монетная неделя», которая проходила в Пермском крае с 22 сентября по 4 октября, жители региона принесли в банки 673 тыс. монет. Общая сумма этих монет составила почти 3 млн руб., а их общий вес превысил 3 тонны. Об этом сообщили в Отделении Банка России по Пермскому краю.

По сравнению с прошлой весенней акцией, объём сданной мелочи увеличился на 500 тыс. руб., а её вес — более чем на 450 кг.

Наибольший интерес у пермяков вызвали монеты номиналом 1 руб. (составили треть от всех сданных монет) и 10 руб. (четверть от общего количества).

Управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков отметил, что акция «Монетная неделя» уже стала традиционной. Ее цель — вернуть в оборот монеты, которые находятся у населения. В этом году в Прикамье монеты принимали 17 банков и их 65 отделений, а также более 350 розничных магазинов крупных торговых сетей.

Во время осенней акции по всей стране удалось вернуть в оборот более 56 млн монет на сумму 245 млн руб.

