В Прикамье простятся с погибшими на СВО жителями Добрянки

Архив ИД «Компаньон»

В ходе специальной военной операции погибли два уроженца Пермского края, проживавшие в Добрянке. Это 47-летний Юрий Сажин и 55-летний Юрий Багров. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Юрий Сажин окончил Добрянскую школу № 1 и профессиональное училище № 18, где получил квалификацию газоэлектросварщика. После службы во внутренних войсках работал в строительстве. В августе 2025 года подписал контракт для участия в СВО и служил наводчиком в парашютно-десантной роте. Его жизнь оборвалась 20 сентября 2025 года при выполнении боевых задач в Юнаковке Сумской области.

Юрий Багров родился и учился в Перми. Во время службы в армии был старшим кинорадиомехаником. После армии освоил профессии автослесаря и машиниста экскаватора, работал водителем. 27 ноября 2024 года подписал контракт для службы в зоне СВО и служил наводчиком штурмового отделения. Погиб 8 января 2025 года в Щербиновке Горловского района ДНР.

Прощание с Юрием Сажиным прошло 19 ноября в 14:00 во Дворце культуры и спорта им. В.А. Ладугина. Церемония прощания с Юрием Багровым состоится 21 ноября в 11:00 в том же Дворце культуры и спорта.

