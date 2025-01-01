Пермский политех заключил договор с предприятием из Узбекистана В рамках партнёрства 500 сотрудников комбината получат гранты на обучение в вузе Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Пермский политехнический университет заключил договор о сотрудничестве с узбекским предприятием «Узметкомбинат», сообщает пресс-служба краевого правительства.

В рамках этого партнёрства 500 сотрудников комбината получат гранты на обучение в вузе по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, что позволит подготовить высококвалифицированных специалистов для металлургической отрасли.

Для студентов политеха, которые демонстрируют отличные результаты в учёбе, предприятие учредит специальные стипендии. Первый проректор университета Александр Труфанов подчеркнул важность этого сотрудничества для подготовки специалистов, востребованных в реальном секторе экономики Узбекистана.

Во время визита делегация политеха посетила производственные мощности «Узметкомбината». Стороны обсудили конкретные планы по совместной подготовке кадров и реализации инновационных проектов.

