В Прикамье простятся с участником СВО Русланом Шавшуковым Обстоятельства его смерти не уточняются

Константин Долгановский

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб пермяк Руслан Шавшуков. Об этом сообщается на официальной странице Нытвенского муниципального округа в соцсетях.

Обстоятельства гибели военнослужащего, как и дата его смерти, не уточняются.

«Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем с вами боль утраты», — сообщили местные власти.

В последний путь военнослужащего проводят 20 ноября. Прощание пройдёт сначала в Перми, а потом в здании школы д.Постаноги (ул.Специалистов, 24) в 14:00.

