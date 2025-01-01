Минстрой России предложил выбрать город Прикамья с самой интересной архитектурой К вечеру 19 ноября лидирует Соликамск Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

Проектная дирекция Минстроя России предложила выбрать город Прикамья с самой интересной архитектурой. В рамках Всероссийской народной акции голосование проводится по городам отдельных регионов среди подписчиков telegram-канала ведомства. Голос можно отдать за один из шести городов. В список городов Прикамья вошли Пермь, Оса, Кунгур, Соликамск, Усолье и Чердынь.

«Пермь — основана в 1723 году как Егошихинский медеплавильный завод. В городе есть здания разных стилей: классицизм, провинциальное барокко, модерн, конструктивизм и другие. Спасо-Преображенский собор — образец русского классицизма, признан памятником архитектуры и градостроительства федерального значения. Железнодорожный вокзал, станция Пермь I — вокзал, действующий с 1879 года, признан одним из памятников культурного наследия России», — сообщается в описании.

Оса была основана в 1591 году братьями Нечаем и Филиппом Калужениными как Ново-Никольская слобода. Главным символом города организаторы называют Свято-Троицкий собор, также среди важных достопримечательностей отмечены Осинский краеведческий музей и реконструкция Осинской крепости.

Кунгур был основан в 1648 году на реке Кунгурке как город-острог, а затем, в 1663 году, на мысу у рек Сылвы и Ирени. Здесь отмечены храм Тихвинской иконы Божией Матери, усадьба купца Е.Я. Дубинина. В одном из древнейших городов Урала Соликамске, возникшем как центр солеварения на Каме, вспоминают о Центральном архитектурном ансамбле. Он включает Троицкий собор, Соборную колокольню, Богоявленскую и Воскресенскую церкви, Дом воеводы.

Из интересных достопримечательностей Усолья, возникшего как центр солеваренной промышленности на месте слободы Новое Усолье в 1606 году, отмечены уникальный историко-архитектурный комплекс из более 40 старинных зданий. В Чердыни, о которой впервые упоминается в русских летописях с 1451 года, отмечены Спасская и Наугольная башни Чердынского кремля на Троицком холме, каменный храм Воскресения Христова и Ильинская церковь.

Изначально в голосовании, объявленном днём 19 ноября, лидировал Кунгур, однако к вечеру на первую позицию выбился Соликамск. За него проголосовали 45% участников, Кунгур сместился на второе место (20%), на третьем оказалось Усолье (15%), за ним — Пермь и Чердынь (по 9%), за Осу проголосовали всего 3%.

