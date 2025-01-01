В Перми усилили контроль за содержанием придомовых территорий Проверки проводятся на основании обращений Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

В мэрии Перми сообщили об усилении контроля районными администрациями за содержанием придомовых территорий. Маршруты регулярных рейдов строятся на основе обращений, в том числе в соцсетях, во время проверок оценивается качество работы управляющих организаций.

В период с 5 по 7 ноября специалисты отдела ЖКХ и жилищных отношений администрации Орджоникидзевского района обследовали 42 объекта. На домах по улицам Репина 71, Луговского, 132, Социалистической, 8 и Менжинского, 53 были устранены граффити, контейнерные площадки на улицах Васькина, Карбышева и Старикова приведены в нормативное состояние. По результатам очередного обследования 15 контейнерных площадок в микрорайонах Голованово и Январском работа подрядчика по содержанию мест накопления ТКО и вывозу мусора была признана удовлетворительной.

В Дзержинском районе специалисты с 10 по 14 ноября обследовали 116 объектов. Граффити были устранены на домах по улицам Петропавловской, 60 и 62, Плеханова, 3, Кочегаров, 59, Хабаровской, 171, пр. Парковый, 18 и по другим адресам. При проверке более 10 контейнерных площадок были обнаружены переполнение контейнеров, складирование ТБО и шин, разлёт мусора (на ул. Костычева, 27 и Петропавловской, 109). УК устранили нарушения после уведомлений.

Более 50 объектов проверили специалисты Индустриального района с 5 по 7 ноября. По итогам проведённой работы в нормативное состояние были приведены контейнерные площадки на Чердынской, 10 и Промышленной, 129а, убраны автомобильные покрышки, использованные под цветочные клумбы, на придомовой территории Веры Засулич, 50а, закрашены граффити на фасадах домов по улицам Карпинского, 70 и 98, Одоевского, 28, Нефтяников, 1 и 33, Мира, 76а и 88, а также на контейнерной площадке по ул. Комбайнёров, 26.

