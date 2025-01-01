«Молодая Гвардия Единой России» отметила 20-летие Молодёжное крыло «Единой России» насчитывает более 200 тысяч активистов Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В поздравлении участникам праздничных мероприятий, посвящённых 20-летию создания МГЕР, Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что своими реальными делами и инициативами, стремлением деятельно участвовать в решении важнейших общенациональных задач «Молодая Гвардия Единой России» заслужила высокий авторитет и признание.

В приветствии, которое зачитал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев на Всероссийском образовательном слёте МГЕР, президент отметил ответственную гражданскую позицию и действенную помощь, которую молодогвардейцы оказывают участникам и ветеранам специальной военной операции, их семьям и жителям исторических регионов.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подчеркнул, что «организация стала для тысяч юношей и девушек действительно настоящей школой патриотизма». Не менее важно то, что активисты МГЕР делают, восстанавливая мирную жизнь в прифронтовых территориях, отметил Председатель «Единой России».

«В волонтёрской работе приняли участие уже более 6,5 тыс. человек. Наша особая гордость — это молодогвардейцы, которые пошли добровольцами на специальную военную операцию. Вместе с ребятами из «Волонтёрской Роты» это более 300 человек. Ещё раз хочу им выразить искреннюю благодарность», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Во Всероссийском слёте организации приняла участие делегация Пермского края во главе с руководителем регионального исполкома партии «Единая Россия» Станиславом Швецовым, главой Кировского района Перми Михаилом Борисовым и руководителем регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Леонидом Новохатским. В состав делегации вошли финалисты образовательного проекта «ПолитЗавод» и члены регионального штаба МГЕР.

«Двадцать лет — это серьёзная веха для любой организации, а для молодёжной — особенно. Весь этот путь «Молодая Гвардия» шла бок о бок со страной, становясь настоящей школой будущих политиков, управленцев и общественных деятелей. Для Пермского края «Молодая Гвардия» — это тысячи реализованных проектов, акций и инициатив. От волонтёрских штабов и патриотических мероприятий до масштабных форумов и продвижения молодёжной политики на всех уровнях», — говорит Станислав Швецов.

Леонид Новохатский отметил, что «за 20 лет организация прошла очень многое, и главным вызовом нашего времени является специальная военная операция».

«Туда одни из первых молодогвардейцы отправились для оказания помощи местным жителям и военнослужащим — не только как волонтеры, но и как добровольцы. На протяжении 20 лет наша организация доказывала не словом, а делом, на что способна молодежь», — подчеркнул он.

