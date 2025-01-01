Для покупки новой LADA Granta пермякам нужно копить почти 15 месяцев Стоимость отечественного авто составляет более 1 млн рублей Поделиться Твитнуть

Эксперты «Авито Авто» и «Авито Работа» провели аналитическое исследование с целью выяснить, сколько времени потребуется жителям Пермского края, чтобы накопить на новый автомобиль. Объектами исследования стали три популярные модели: LADA Granta, HAVAL Jolion и Geely Monjaro.

Как пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе компании, в рамках исследования были проанализированы средние зарплатные предложения из вакансий, размещённых на платформе «Авито Работа» в третьем квартале 2025 года. Также учитывались рекомендованные розничные цены на указанные автомобили без учета возможных скидок и акционных предложений. На основе этих данных был вычислен период в месяцах, необходимый для накопления требуемой суммы.

Примеры цен на автомобили:

LADA Granta в комплектации Comfort (с двигателем 1,6 л мощностью 90 л.с. и механической коробкой) оценивается в 1 млн 80 тыс. руб.

HAVAL Jolion в комплектации Elite (с двигателем 1,5 л мощностью 150 л.с., вариатором и полным приводом) стоит 2 млн 499 тыс. руб.

Geely Monjaro в комплектации Flagship (с двигателем 2 л мощностью 238 л.с., автоматической коробкой и полным приводом) обойдется в 4 млн 852 тыс. руб.

Согласно данным «Авито Работа», средняя зарплата, предлагаемая в Пермском крае, в третьем квартале 2025 года составляла 72 500 руб. При таком уровне дохода жителям региона потребуется около 14,9 месяца для накопления на LADA Granta. Для приобретения HAVAL Jolion этот срок увеличивается до 34,5 месяца, а для Geely Monjaro — до 66,9 месяца.

В среднем по России предлагаемая зарплата составляет 82 100 руб. При таком уровне дохода период накопления на LADA Granta сокращается до 13,2 месяца, на HAVAL Jolion — до 30,4 месяца, а на Geely Monjaro — до 59,1 месяца.

Быстрее всего накопить на новый автомобиль можно в Приморском крае, Сахалинской и Московской областях, Москве и Ямало-Ненецком автономном округе. В этих регионах уровень зарплат колеблется от 98 до 118 тыс. руб., что позволяет накопить на самый бюджетный автомобиль LADA Granta за 9-11 месяцев.

