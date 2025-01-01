В Прикамье под Березниками произошло массовое ДТП Из-за аварии на трассе образовалась большая пробка Поделиться Твитнуть

В ночь на 19 ноября в на трассе Пермь—Березники произошло серьёзное ДТП, в которое попали сразу несколько автомобилей. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

«По предварительной информации, столкнулись три автомобиля, один человек погиб. На месте работают экстренные службы, обстоятельства уточняются», — сообщается в ТГ-канале «ЧП Березники».

Произошедшая авария спровоцировала пробку на выезде из Березников.

Как сообщает perm.aif.ru, первое сообщение о ДТП на трассе поступило около 07:00, а пробка на выезде из города растянулась на 3 км. Очевидцы утверждают, что на место ДТП приезжали два автомобиля скорой помощи.

От ГИБДД по Пермскому краю пока не было официальных заявлений по поводу аварии.

