Завершено расследование уголовного дела в отношении директора краснокамской управляющей компании

Константин Долгановский

Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю завершили дознание по уголовному делу генерального директора управляющей компании «Новатор» (Краснокамск). Руководитель обвиняется в злостном неисполнении решения суда о взыскании задолженности за тепло и горячую воду в пользу ПАО «Т Плюс». Материалы уголовного дело направлены в прокуратуру Краснокамска для утверждения обвинительного акта и дальнейшей передачи в суд. В случае признания вины руководителю УК грозит до двух лет лишения свободы.

В 2016 году Арбитражный суд Пермского края постановил взыскать с ООО «Новатор» в пользу ПАО «Т Плюс» задолженность за поставленные тепло и горячую воду в размере 812 тыс. руб. Решение суда вступило в законную силу и подлежало обязательному исполнению.

Несмотря на имеющиеся на арестованном счету компании деньги, руководитель УК на протяжении более семи лет злостно уклонялась от исполнения решения суда. Следствие выяснило, что в течение 2023 года, зная о запрете распоряжаться средствами УК «Новатор», она сняла со счёта почти 1,4 млн руб. под видом выплаты заработной платы и социальных выплат сотрудникам управляющей компании, хотя реальные расходы на зарплату двум сотрудникам составили менее 283 тыс. руб. Остальные деньги были потрачены на иные цели, не связанные с погашением долга. При этом на конец 2023 года задолженность ООО «Новатор» перед ПАО «Т Плюс» по-прежнему превышала 800 тыс. руб.

«Руководители управляющих организаций не вправе по своему усмотрению распоряжаться деньгами, которые жители платят за коммунальные услуги. Расходование средств, предназначенных для погашения долгов перед ресурсоснабжающими компаниями, на другие цели — это не просто нарушение договорных обязательств, а прямое уголовно наказуемое деяние, — подчёркивает Дмитрий Мансуров, представитель ПАО «Т Плюс». — Мы благодарим правоохранительные органы за профессиональную работу и надеемся, что такой прецедент послужит чётким сигналом для недобросовестных управляющих компаний. Уйти от ответственности не удастся».

