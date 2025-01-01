«НОВОГОР-Прикамье» разработал и запустил мобильное приложение для своих клиентов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Абоненты — физические лица, которых сейчас у компании более 350 тыс. человек, получили новый современный инструмент для взаимодействия с поставщиком воды.

Менее чем за два месяца после запуска приложения его скачали почти 12 тыс. человек. В ноябре каждый день добавляется примерно 150 новых пользователей, решающих свои вопросы водоснабжения онлайн.

В мобильном приложении можно:

— передавать показания приборов учета и прикладывать фото;

— оплачивать услуги и получать электронные квитанции;

— просматривать историю начислений и оплат;

— получать push-уведомления о начислениях, задолженности;

— направлять обращения и заявки;

— читать новости;

— управлять лицевыми счетами.

Загрузите приложение прямо сейчас, и «НОВОГОР» всегда будет доступен вам в смартфоне:

Для регистрации необходим номер лицевого счета и адрес жилого помещения (все данные имеются в вашей абонентской квитанции). Войти в систему можно по номеру телефона или адресу электронной почты. Если выбран вариант входа по телефону, но ваш аппарат защищён антиспам-функциями, возможно, звонок не поступит. В таком случае воспользуйтесь другим методом авторизации.

