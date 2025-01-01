Супруги из Прикамья забили насмерть гвоздодёром подозреваемого в воровстве Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

Супруги из Кунгура приговорены к лишению свободы за убийство из хулиганских мотивов, сообщили в прокуратуре Пермского края.

По итогам рассмотрения дела краевым судом вынесен обвинительный приговор супругам, признанным виновными в убийстве из хулиганских побуждений. На основании доказательств, представленных обвинением прокуратуры Пермского края, и вердикта присяжных, подсудимые приговорены к 17 и 15 годам заключения. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, его жена — в колонии общего режима.

Трагедия произошла в ночь на 20 сентября 2024 года в общежитии п. Комсомольский Кунгурского муниципального округа. Подсудимые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили мужчину, который, по их словам, украл какие-то вещи у их родственника. В ходе избиения они наносили удары руками, ногами и металлическим гвоздодером по голове и телу потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Кроме того, суд обязал осужденных выплатить родственникам погибшего компенсацию морального вреда в размере 7 млн руб.

