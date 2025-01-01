В Пермском крае участнику СВО вручили новый паспорт взамен старого, спасшего его в бою Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Сотрудники миграционной службы ОМВД России «Чусовской» в Пермском крае выдали 25-летнему военнослужащему новый паспорт гражданина Российской Федерации. Причиной замены стало повреждение старого документа в ходе боевых действий. Об этом рассказали в полицейском главке.

Военнослужащий проходит службу с сентября 2022 года в 752 гвардейском мотострелковом полку, имеет звание гвардии младшего лейтенанта. Паспорт всегда был при нём в нагрудном кармане. В мае этого года он попал под обстрел, и осколок снаряда ранил его в грудь. Однако основной удар принял на себя паспорт, что позволило избежать смертельного исхода.

После возвращения из отпуска в октябре боец обратился в отдел по вопросам миграции ОМВД России «Чусовской» с просьбой заменить паспорт. Сотрудники подразделения оперативно оформили все необходимые документы. При вручении нового паспорта полицейские пожелали ему крепкого здоровья, скорейшего возвращения домой и мирного неба. В качестве подарка они вручили Конституцию Российской Федерации.

