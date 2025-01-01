В Перми объявлены команды-финалисты Российского чемпионата по робототехнике Состязания состоятся в начале декабря в технопарке Morion Digital Поделиться Твитнуть

Завершился отборочный онлайн-тур Чемпионата и Первенства России по программированию робототехнических систем, проходивший в течение пяти дней (с 10 по 14 ноября 2025 года). В состязаниях свои навыки продемонстрировали 169 участников, представлявших 44 команды.

Финальный этап, запланированный на 4 декабря, пройдет на территории технопарка Morion Digital. За звание лучших поборются 13 взрослых команд в Чемпионате и 7 коллективов молодых участников в Первенстве.

В финале Чемпионата выступят команды из восьми субъектов РФ: Республика Татарстан (три команды), Ульяновская область (две команды), город Санкт-Петербург (две команды), Донецкая Народная Республика (две команды), Пермский край (одна команда), Чувашская Республика (одна команда), Саратовская область (одна команда) и Запорожская область (одна команда).

В Первенстве за победу будут бороться представители четырех регионов: Пермский край (3 команды), Республика Татарстан (2 команды), а также по одной из Краснодарского края и Донецкой Народной Республики.

Если одна из команд-финалистов Чемпионата не сможет принять участие очно, ее заменит команда «Генетический код» из Самарской области, занявшая 14-е место в отборочном туре.

По словам руководителя технопарка Morion Digital и главы Пермской краевой федерации спортивного программирования Оскара Ягафарова, это уже вторые всероссийские соревнования по программированию промышленных роботов, которые проходят в Перми в рамках Лиги Робототехники Прикамья. На них съезжаются участники из всех регионов страны, и эти события не только популяризируют IT и робототехнику среди молодёжи, но и формируют национальный резерв специалистов, повышая уровень роботизации страны в целом.

Исполнительный директор Пермской краевой федерации спортивного программирования Евгений Хрычкин подчеркнул спортивный характер соревнований и их роль в развитии важных навыков у участников.

В финале участники будут работать с промышленными роботами Promobot M Edu, решая задачи по автоматизации.

Мероприятие направлено на популяризацию IT среди молодёжи, выявление талантливых программистов и формирование российской сборной для участия в международных соревнованиях.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.