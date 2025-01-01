Пермский университет выплатит поскользнувшейся прохожей 350 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Изображение создано при помощи нейросети Шедеврум

С ПГНИУ взыскали 350 тыс. руб. в пользу пермячки за моральный вред, такое решение принял Дзержинский районный суд Перми.

В феврале 2025 года пермячка получила травму руки, поскользнувшись на территории кампуса ПГНИУ из-за гололёда. В результате падения она не смогла самостоятельно подняться и была доставлена в травмпункт на скорой помощи. После инцидента женщина обратилась к ректору университета с просьбой о компенсации морального вреда, но её требование осталось без ответа.

Из-за необходимости изменить привычный образ жизни, пройти лечение и испытать физические и моральные страдания, пострадавшая подала иск в суд на ПГНИУ, требуя взыскать компенсацию морального вреда в размере 350 тыс. руб. и штраф.

Суд установил, что университет ненадлежащим образом выполнял свои обязанности по содержанию территории: не принимались меры по ликвидации льда и не проводились противогололедные мероприятия, что привело к падению истца. Это прямо связано с причинением вреда её здоровью.

Дзержинский районный суд Перми удовлетворил исковые требования пермячки в полном объёме, взыскав с ПГНИУ компенсацию морального вреда в размере 350 тыс. руб. и штраф 175 тыс. руб.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

