Ушёл из жизни полковник внутренней службы ГУФСИН по Пермскому краю

В Перми на 68-м году жизни скончался полковник внутренней службы в отставке Виталий Тунев, который долгое время работал в ГУФСИН по Пермскому краю. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Виталий Тунев посвятил свою карьеру медицинскому обеспечению в системе ГУФСИН. Он занимал пост заместителя начальника медицинского управления, где проявил себя как высококвалифицированный специалист и надежный руководитель. Его деятельность была направлена на улучшение медицинского обслуживания лиц, находящихся под стражей.

Родился Виталий Анатольевич 16 ноября 1957 года. Высшее медицинское образование получил в Пермском государственном медицинском институте, что позволило ему успешно решать сложные задачи в области организации медицинской помощи.

За годы службы Тунев внес значительный вклад в развитие системы медицинского обеспечения в учреждениях ГУФСИН. Его профессионализм, преданность своему делу и ответственное отношение к обязанностям заслужили уважение коллег и подчиненных.

Церемония прощания с Виталием Туневым пройдёт 19 ноября в Вознесенском храме по ул. Екатерининской, 170. В 12:30 состоится прощание, в 13:00 — отпевание, а в 13:40 — перенос на кладбище.

