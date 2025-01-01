В Перми УК выплатит почти 1 млн рублей за затопление квартир фекалиями В жилище пермяков попали канализационные стоки Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Пермский краевой суд постановил взыскать с ООО «Главное управление обслуживания» почти 1 млн руб. за последствия затопления в многоквартирном доме в Перми. Причиной стал засор общедомовой канализационной системы. В результате две квартиры затопило фекальными стоками.

Как сообщили в пресс-службе краевого суда, после инцидента имущество пострадавших пришло в негодность, и они подали иск в суд, требуя возмещения ущерба, компенсации морального вреда, а также выплаты штрафа. Управляющая компания отрицала свою причастность, перекладывая вину на самих собственников жилья.

Однако Свердловский районный суд Перми удовлетворил требования истцов. Суд установил, что именно на управляющую компанию была возложена ответственность за обслуживание канализационной системы и поддержание общедомового имущества в надлежащем состоянии. Суд постановил взыскать с ООО «Главное управление обслуживания» деньги.

Первой заявительнице было присуждено 470 тыс. руб. в качестве компенсации материального ущерба, 90 тыс. руб. в виде штрафа, 7 тыс. руб. за моральный ущерб и 17 тыс. руб. на покрытие расходов по оценке ущерба. Общая сумма составила 584 тыс. руб.

Второй заявительнице было присуждено 276 тыс. руб. за материальный ущерб, 50 тыс. руб. штрафа, 5 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда и 20 тыс. руб. на оплату экспертной оценки. В итоге сумма компенсации составила 351 тыс. руб.

ООО «Главное управление обслуживания» подало апелляцию в Пермский краевой суд. Однако в краевом суде пришли к выводу, что засор возник именно в общедомовой канализации, и что обязанность по устранению засоров лежит на управляющей компании. Решение суда первой инстанции осталось без изменений, а апелляционная жалоба была отклонена.

